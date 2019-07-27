"Авангард" взял 29 хоккеистов на сочинский сбор

"Авангард" взял на сбор в Сочи 29 хоккеистов, сообщается в официальном Twitter клуба.
В их число вошли:
Вратари: Игорь Бобков, Александр Судницин.
Защитники: Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Алексей Емелин, Роман Манухов, Егор Мартынов, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Кирилл Спиценко, Коди Франсон, Максим Чудинов.
Нападающие: Свен Адригетто, Тэйлор Бек, Евгений Грачев, Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Денис Зернов, Семен Кошелев, Артем Манукян, Алексей Потапов, Валентин Пьянов, Артем Рожковский, Кирилл Семенов, Андрей Стась, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Щербак, Александр Яремчук.
Команда отправилась на тренировочный сбор в Сочи -- вот в каком составе ✈ pic.twitter.com/SlqgjwAYHi— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 27, 2019
- Авангард Омск
- Игорь Бобков
- Алексей Бондарев (хоккей)
- Никита Пивцакин
- Андрей Стась
- Алексей Емелин
- Сергей Широков
- Евгений Грачев
- Максим Чудинов
- Вячеслав Войнов
- Егор Мартынов
- Никита Щербак
- Сергей Шумаков
- Денис Зернов
- Валентин Пьянов
- Семен Кошелев
- Кирилл Семенов
- Вилле Покка
- Алексей Потапов
- Александр Судницин
- Роман Манухов
- Тэйлор Бек
- Павел Дедунов
- Артем Манукян
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