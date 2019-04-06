"Авангард" – "Салават": почему засчитана победная шайба уфимцев во втором овертайме

Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги опубликовал разъяснение, почему была засчитана победная шайба "Салавата Юлаева" в пятом матче полуфинальна Кубка Гагарина против "Авангарда" (3:2 2ОТ, 2-3).

– На 89-й минуте матча после взятия ворот, произведенного гостями, главный тренер "Авангарда" взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается, – говорится в сообщении.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей