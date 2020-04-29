«Авангард» продлил контракт с Кошелевым

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Семеном Кошелевым. Новое соглашение рассчитано на два года. В прошедшем сезоне на счету 24-летнего форварда 67 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+14».

— Кошелев уверенно провел сезон, его прогресс по сравнению с предыдущим годом очевиден, — рассказал президент «Авангарда» Максим Сушинский. — Тройка Шумаков — Семенов — Кошелев была одной из ведущих в команде, результативно играла в атаке. Семен много и упорно работал для того, чтобы влиться в систему Хартли, это ему удалось на отлично. Верим, что в следующем сезоне Кошелев способен сделать еще один шаг вперед и стать одним из лидеров атаки «Авангарда».