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«Авангард» пожелал здоровья Ржиге. Тренер госпитализирован

17:43
Милош Ржига (в центре). Фото "Авангард"
Милош Ржига (в центре). Фото "Авангард"
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«Авангард» в Twitter пожелал здоровья бывшему тренеру команды Милошу Ржиге. В чешских СМИ появилась информация, что 61-летний специалист госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

По информации источника, 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге — крупнейшей чешской больнице. В данный момент нет точной информации о состоянии Ржиги, сообщается лишь о том, что его состояние здоровья ухудшилось в последние несколько недель, после чего был госпитализирован.

«По сообщениями СМИ, экс-тренер «Авангарда» Милош Ржига находится в больнице в критическом состоянии. Желаем ему здоровья, а родным и близким — терпения и веры в лучшее», — говорться в сообщении «Авангарда».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1295731330400100353

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