«Авангард» пожелал здоровья Ржиге. Тренер госпитализирован

«Авангард» в Twitter пожелал здоровья бывшему тренеру команды Милошу Ржиге. В чешских СМИ появилась информация, что 61-летний специалист госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

По информации источника, 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге — крупнейшей чешской больнице. В данный момент нет точной информации о состоянии Ржиги, сообщается лишь о том, что его состояние здоровья ухудшилось в последние несколько недель, после чего был госпитализирован.

«По сообщениями СМИ, экс-тренер «Авангарда» Милош Ржига находится в больнице в критическом состоянии. Желаем ему здоровья, а родным и близким — терпения и веры в лучшее», — говорться в сообщении «Авангарда».