«Авангард» пошутил о несостоявшемся переходе Захи

«Авангард» опубликовал в своем Twitter сообщение о несостоявшемся переходе форварда «Нью-Джерси» Павла Захи. Ранее российский клуб вел с ним переговоры, но в итоге чех подписал новый контракт с «Дэвилз».

— Внимание! Все, кому нужен новый контракт в НХЛ на улучшенных условиях — просто пишите нам! Обращайтесь, сделаем красиво, — говорится в сообщении.

22-летний форвард заключил контракт на три года со средней зарплатой 2,25 миллиона долларов.

В первый год Заха получит 1,75 миллиона, во второй — 2, в третий — 3. В 2022 году он станет ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2018/19 Заха провел 61 матч и набрал 25 (13+12) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика