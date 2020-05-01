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«Авангард» намекнул на переход Корбана Найта

13:24
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«Авангард» в Twitter намекнул на появление в клубе нового игрока, разместив фотографию рыцарских доспехов. Ожидается, что новичком клуба станет форвард Корбан Найт.

Ранее агент хоккеиста Алеша Пилко сообщил, что Найт подписал контракт на два года с «топовым клубом КХЛ».

В минувшем сезоне 29-летний канадец выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 60 матчей и набрал 41 (20+21) очко, в 5 играх плей-офф отметился результативной передачей.

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