«Динамо» победило «Северсталь» и выиграло серию

Московское «Динамо» выиграло у «Северстали» (4:3) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Столичный клуб стал победителем серии: 4-1. Команда вышла в следующую стадию турнира.

У победителей забивали Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин. В составе гостей дубль сделал Вадим Кудако, еще одну шайбу забросил Абдул Индржих.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Пятый матч

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Голы: Хиетанен — 1 (бол., Линдберг), 10:22 — 1:0. Яшкин — 3 (мен.), 20:35 — 2:0. Линдберг — 1 (Сергеев, Чайковски), 25:13 — 3:0. Кулемин — 1 (Е.А. Зайцев, Муранов), 30:22 — 4:0. Абдул — 1 (Кудако, Моисеев), 33:32 — 4:1. Кудако — 1 (Морозов, Лишка), 46:09 — 4:2. Кудако — 2 (Абдул, Моисеев), 56:49 — 4:3.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (Шугаев, 30:22).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 36 (18+10+8) — 27 (4+11+12).

Судьи: Наумов, Ромасько.

10 марта. Москва. «ВТБ Арена». 4095 зрителей.

Счет в серии: 4-1