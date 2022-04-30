«Завтра». «Авангард» анонсировал назначение нового главного тренера

«Авангард» выложил новый пост в социальных сетях. Клуб анонсировал подписание контракта с новым главным тренером.

«Завтра», — сообщается в ролике клуба.

4 апреля Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера команды из Омска.

Под его руководством «Авангард» дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи выиграли плей-офф КХЛ.