"Авангард" – "Ак Барс": фрибеты от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В понедельник, 25 февраля "Авангард" и "Ак Барс" проведут первый матч в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф в КХЛ. Встреча пройдет в Балашихе на "Арене Балашиха".

"Ястребы" – фавориты. Коэффициент на победу "Авангарда" в БК "Лига Ставок" составляет 1,70. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 1700 рублей. Для сравнения, коэффициент на ничью в основное время составляет 3,95, а на победу "Ак Барса" – 2,10. Коэффициент на "Тотал" больше 4,5 голов – 1,65. Все коэффициенты указаны с учетом возможного овертайма и серии буллитов.

"Авангард" – "Ак Барс" – самая интересная серия первого раунда Кубка Гагарина. Действующий победитель плей-офф встретится с одной из самых амбициозных команд КХЛ, которая под руководством канадского тренера Боба Хартли вновь вернулась в число грандов лиги.

Перед стартом серии казанцы понесли потерю: до конца сезона выбыл из строя основной голкипер "барсов", один из главных героев прошлого чемпионата, Эмиль Гарипов. Справится ли "Ак Барс" без него с мощной атакой "Авангарда"?

А еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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