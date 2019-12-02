Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 12-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

— лучшим вратарем признан голкипер Эдвард Паскуале из «Барыса»;

— лучшим защитником признан Атте Охтамаа из «Барыса», вместе с командой одержавший победы во всех трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (1+3) очка;

— лучшим нападающим стал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа;

— лучшим новичком признан нападающий СКА Кирилл Марченко.

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