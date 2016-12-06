Артем Зуб: "Нужно время, чтобы привыкнуть к игрокам СКА"

Защитник СКА Артем Зуб остался доволен своим дебютом в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (4:1). Новичок армейского клуба уверен, что может играть еще лучше, и надеется скорее привыкнуть к новым партнерам. Ранее сообщалось, что СКА заплатил "Амуру" за Зуба 150 миллионов рублей.

– В своей игре были ошибочки, могло быть получше, – цитирует сайт СКА Зуба. – Думаю, в следующем матче уже должно быть все в порядке. В целом доволен, рад, что команда победила. Партнеры новые, и какое-то определенное время нужно, чтобы привыкнуть к ребятам. Где-то подстраивался под игру, но надеюсь, что привыкну как можно скорее. Да, "армейской" атмосферой проникся. Немного отличается от той, что у меня была в предыдущей команде, но все нравится, хорошая атмосфера и ребята.