Анвар Гатиятулин: "Всегда приятно выигрывать у такой команды, как "Металлург"

Главный тренер челябинского "Трактора" Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги второй игры Мемориала Ромазана против "Металлурга" (4:1). Специалист подчеркнул, что команда не может сыграть в оптимальном составе, и необходимо подстраиваться под данную ситуацию.

– Выигрывать всегда приятно у такой команды, как "Металлург". Теперь готовимся к завтрашней игре.

– При формировании состава на сегодняшний матч вы опирались на то, как молодые хоккеисты проявили себя в игре против "Сибири"?

– Нет, у нас так получилось, что мы приехали с турнира в Астане, и не было времени на отдых. Дали возможность поиграть молодым. Говорил, что до начала чемпионата мы не сможем сыграть в оптимальном составе. Так или иначе, пытаемся подстроиться под такую ситуацию.

– Как влился сегодня в состав Жильбер Брюле, которого не было в Астане?

– Влился хорошо, создавал моменты. Думаю, что с каждым разом он будет прибавлять и найдет взаимопонимание с партнерами. (Юрий ШИРИНКИН)