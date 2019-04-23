Антон Слепышев: "Рад, что выиграли Кубок Гагарина. Следующий год точно проведу в ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал, что не планирует покидать команду. Он добавил, что весь костяк армейцев попытается повторить нынешний успех.

– Какой матч для ЦСКА и лично для вас оказался самым сложным в этом плей-офф?

– Думаю, самые сложные игры – это третий и четвертый матч со СКА, – приводят "Известия" слова Слепышева. – Когда мы отправились на выезд в Петербург после 2:0 по итогам первых двух встреч дома. Те два поражения от СКА на их площадке были очень непростым эпизодом в противостоянии. Да и потом непросто все складывалось: вернулись домой и убедительно выиграли пятую встречу (3:0), затем был повторный выезд в Питер – и снова поражение. Не все у нас получалось в тот период. Но игры в Санкт-Петербурге дали нам такой толчок и опыт, которые в дальнейшем помогли в финале против "Авангарда".

– Думали о так называемом проклятии победителей регулярного чемпионата. До ЦСКА они ни разу не завоевывали Кубок Гагарина?

– Нет, об этом мы вообще не думали. Считаю, по игре и составу нам не было смысла кому-то отдавать Кубок Континента, или как он там называется. В общем, не нужно было проигрывать регулярный чемпионат. Я был уверен, что это не проклятие. Был уверен, что выиграем регулярку. Но не надо сваливать всё на то, что мы победили в ней, если что-то не получилось бы в плей-офф. И сейчас мы доказали, что с этим нет никаких проблем.

– После такого успеха есть желание по окончании контракта с ЦСКА сделать вторую попытку покорить НХЛ?

– Пока даже не думал об этом. Рад, что выиграли Кубок Гагарина. Следующий год точно проведу в ЦСКА. У нас почти полностью сохраняется нынешняя команда – весь костяк попытается повторить нынешний успех. Думаю, нам по силам сохранить трофей.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей