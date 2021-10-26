Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чемпион мира-2014 Белов подпишет просмотровый контракт с московским «Динамо»

21:37
Антон Белов. Фото photo.khl.ru
Антон Белов. Фото photo.khl.ru
Теги:

Как стало известно «СЭ», защитник Антон Белов подпишет просмотровый контракт с московским «Динамо».

35-летний Белов — чемпион мира-2014 в составе сборной России, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).

На счету Белова 640 матчей в КХЛ и 195 (55+140) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
Читайте также
«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
На Урале зампрокурора привязали к авто за голову и протащили по дороге
1