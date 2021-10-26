Чемпион мира-2014 Белов подпишет просмотровый контракт с московским «Динамо»
21:37
Как стало известно «СЭ», защитник Антон Белов подпишет просмотровый контракт с московским «Динамо».
35-летний Белов — чемпион мира-2014 в составе сборной России, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).
На счету Белова 640 матчей в КХЛ и 195 (55+140) очков.
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