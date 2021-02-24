Анисин об инциденте с Панариным: «Девочки были вдрабадан пьяные. Максимум Тема слегка оттолкнул одну из них»

Экс-форвард «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения бывшего тренера подольского клуба Андрея Назарова в адрес нападающего Артемия Панарина.

— Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.

— Между вами был словесный конфликт?

— Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

(Михаил Зислис)

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