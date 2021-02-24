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Михаил Орлов и Зият Пайгин продлили контракты с «Торпедо»

16:58
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Защитники нижегородского «Торпедо» Михаил Орлов и Зият Пайгин продлили контракты с командой, сообщает сайт клуба. Оба хоккеиста подписали новые соглашение до конца сезона-2022/23.

Орлов выступает за «Торпедо» с 2018 года. Пайгин присоединился к команде по ходу нынешнего сезона.

В этом сезоне 28-летний Орлов провел 58 матчей и отдал 7 результативных передач. 25-летний Пайгин за 38 игр забил 6 шайб и отметился 7 передачами.

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