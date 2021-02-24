Михаил Орлов и Зият Пайгин продлили контракты с «Торпедо»

Защитники нижегородского «Торпедо» Михаил Орлов и Зият Пайгин продлили контракты с командой, сообщает сайт клуба. Оба хоккеиста подписали новые соглашение до конца сезона-2022/23.

Орлов выступает за «Торпедо» с 2018 года. Пайгин присоединился к команде по ходу нынешнего сезона.

Защитник Михаил Орлов продлил контракт с хоккейным клубом «Торпедо».



28-летний игрок обороны пополнил состав «Торпедо» в 2018 году. В 180 матчах за нижегородский клуб он набрал 33 (10+23) очка при показателе полезности «+6».



Желаем игроку успеха в играх за нашу команду! pic.twitter.com/lKkyuZ0gh5 — ХК Торпедо (@torpedonn) February 24, 2021

В этом сезоне 28-летний Орлов провел 58 матчей и отдал 7 результативных передач. 25-летний Пайгин за 38 игр забил 6 шайб и отметился 7 передачами.