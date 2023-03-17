Анисин: «Одному из топ-клубов срочно надо делать предложение Быкову»
Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин считает, что нужно вернуть в КХЛ Вячеслава Быкова.
«Не хватает Знарка и Быкова. Я все жду, что Вячеслав Аркадьевич возглавит какую-то команду. Возможно, он сам отказывается. Но при хороших условиях, должном отношении и отсутствии давления со стороны руководства, думаю, он бы согласился. То, что Быков не работает в нашем хоккее, это огромная потеря. Одному из топ-клубов срочно надо делать предложение на условиях Вячеслава Аркадьевича, и, я уверен, он согласится. Пару-тройку лет Быков еще может поработать. Также считаю, что в КХЛ должен вернуться Попихин. Некоторые тренеры в лиге ходят по кругу, не показывая результат, а Евгений Николаевич везде его добивался. Сейчас он успешно работает в «Хумо», — приводит «РБ Спорт» слова Анисина.
Быков в КХЛ возглавлял ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. Уфимский и петербургский клубы под его руководством выигрывали Кубок Гагарина. С 2015 года Быков не работал тренером.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
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Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.03
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -