Андрей Скабелка: «Хорошо, что мы пропустили только один гол»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог матча с «Металлургом» (3:1).

— Хороший матч, напряженный, накал. Старт сезона — все решают свои задачи, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». - Первый период достаточно равный, во втором «Металлург» добавил, и мы не всегда справлялись, много играли в своей зоне. Хорошо, что мы пропустили только один гол. Ну, в третьем периоде, забив гол, мы немного отпустили момент дисциплины, два раза втроем играли. Опять же, тут только один плюс можно вынести — ребята сражались и не дали достаточно мастеровитому сопернику использовать эти моменты «5 на 3» и «5 на 4». Могу только ребят поблагодарить за этот матч. Готовимся к следующей игре.

— У вас перед этим матчем была дилемма, кого ставить в ворота? Оба вратаря неплохие серии провели. Как решали этот вопрос?

— Коллегиально. Есть же тренер, который с вратарями более плотно работает. Мы еще ни одной игры не выиграли с одним вратарем, стоящим два матча подряд. Оба вратаря сыграли хорошо в Алматы, и Эдди хорошо закончил ту серию, и мы решили дать ему второй момент, потому что играть по одной игре тоже не всегда правильно. Мы хотели посмотреть, как будет два матча. Мы хотели их выиграть, два матча подряд. Мы их выиграли.?

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