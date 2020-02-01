Андрей Скабелка: «Довольны тем, как подготовились к матчу против «Авангарда»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:3).

— Несмотря на пропущенные голы мы продолжали играть, продолжали гнуть свою линию. В целом, мы очень довольны своей командой, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Довольны тем, как мы подготовились к этому матчу. Отдельное спасибо болельщикам, которые сегодня пришли. Отличная атмосфера была на стадионе. Сейчас наступает пауза в КХЛ. В этой паузе мы переключимся немного на турнир, будет выступление сборной. Но еще раз скажу, что практически на 95 процентов это будут игроки, которые выступают за «Барыс».

— Андрей Владимирович, есть ли план подготовки к олимпийской квалификации?

— На самом деле здесь какого-то плана и быть не может. Всего два дня для подготовки, сейчас нам надо немного отдохнуть. Тяжелый график был. Присоединится Доус, присоединится Рымарев. Не знаем, как будет состояние Михайлиса и Старченко. У нас есть расширенный список, ребята, которые готовы их заменить. Два дня на подготовку, и три игры за четыре дня.

— Когда вернутся Сведберг и Пакаринен?

— Сведберг, наверное, мог бы сыграть уже сегодня или в прошлом матче. Но мы решили сразу не вводить его в эти матчи. Мы с ним поговорили, и он с пониманием отнесся к тому, что начнет после олимпийской квалификации. Пакаринен, возможно, тоже. В принципе, он уже готов к контактной борьбе. Скорее всего, он тоже начнет в первых матчах после олимпийской квалификации.