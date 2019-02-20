Андрей Сидоренко: "Минскому "Динамо" сегодня не хватило терпения"

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко рассказал, чего не хватило его команде в поединке регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:4).

– Матч получился достаточно интересный, – сказал Сидоренко. – Начало было за "Витязем". Говорил ребятам, что нам нужно хорошо начать, но, к сожалению, команда пропустила два гола. Ребята сегодня старались. Немножко не хватило терпения. В завершении не хватило удачи.

– Как вам удалось перестроить игру команды после двух пропущенных шайб в начале?

– Мы акцентировали внимание на том, как играет соперник, показывали это. Пришлось поработать на скамейке, мотивировать игроков. И это дало результат. Ну и в тактическом плане поменяли игру. Обратили внимание на ошибки и сказали ребятам, что нужно сделать. (Владислав Уткин)

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