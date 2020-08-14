Андрей Разин: «Полкоманды молодых ребят противостояли Хартикайнену, Гранлунду, Сошникову. Это достойно»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча Кубка Республики Башкортостан против «Салавата Юлаева» (1:2).

— Игра получилась приближенной к чемпионату, — цитирует Разина официальный сайт КХЛ. — Порадовало, что зрителей было слышно. Рад, что ребята выстояли, выдержали. Опять-таки, ошибка молодого хоккеиста, а у нас их было сегодня шесть человек, повлияла на результат. Если взять еще Грачева и Макара Хабарова, получается, практически полкоманды молодых ребят противостояли Хартикайнену, Гранлунду, Сошникову. Я думаю, это достойно.

Уфимский турнир пошел нам на пользу. Взяли 50 процентов очков на выезде. Проверили ребят, сделали выводы. Идет дальнейшая подготовка к сезону. Жизнь налаживается, состав потихонечку стабилизируется. Несмотря на последнее место, с позитивным настроением едем домой.