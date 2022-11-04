Разин — о денежном штрафе Мартемьянова: «Андрюха, я пошутил»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на новость о штрафе, который наложила КХЛ на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова.
«Андрюха, я пошутил. И кстати, ты опоздал на шаг! Догоняй», — написал Разин в Telegram-канале.
КХЛ оштрафовала главного тренера «Сибири» за неприличный жест, который тот показал в адрес судьи по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарада» (2:3).
Согласно регламенту, денежный штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
Ранее сам Разин получил штраф за критику в адрес арбитров. После него за неприличный жест был оштрафован главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Тогда Разин написал в своем Telegram-канале: «Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы».
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