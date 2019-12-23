Андрей Разин: «Четвертый матч проводим через день. Сил не добавляется»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

— «Трактор» с победой. Четвертый матч проводим через день. К сожалению, сил не добавляется, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — На первый план выходит техническое оснащение хоккеистов.

Первая половина игры была просто ужасной. Хорошо, что забили, сравняли. Третья пропущенная шайба перечеркнула все заслуги. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками за игру и результат.