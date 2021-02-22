Федотов, Сергеев, Да Коста и Костин стали лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ на официальном сайте 22 февраля опубликовала список лучших хоккеистов 22-й игровой недели.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признали голкипера «Трактора» Ивана Федотова, одержавший две победы в двух матчах недели над «Металлургом» и ЦСКА. По воротам Федотова был нанесен 81 бросок, из которых он отразил 95,06%. Коэффициент надежности составил 1,98.

Лучшим защитником недели впервые в карьере признали хоккеиста московского «Динамо» Андрея Сергеева. 29-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4».

Лучшим форвардом недели КХЛ назвала назвала нападающего «Ак Барса» Стефана Да Косту, набравшего 6 (4+2) очков в трех матчах недели.

Лучшим новичком недели второй раз подряд был признан Клим Костин («Авангард»), одержавший с командой две победы в трех матчах недели. Нападающий забросил одну шайбу, которая стала победной в игре с «Торпедо».