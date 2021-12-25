Андрей Мартемьянов: «Во многих компонентах не уступали СКА»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4).

«Боевая игра со стороны обеих команд. Во многих компонентах не уступали СКА. Даже при отрицательном счете шли вперед, руки не опускали. К сожалению, трех шайб оказалось недостаточно. По накалу эта игра одна из лучших в сезоне. Мне и самому понравилось. Надеюсь, дальше будет лучше. СКА играл по счету, а не вторым номером. После поражения в Санкт-Петербурге они сделали выводы, не давали нам пространство. Считаю, на одно очко мы точно наиграли. Курьезный первый гол, который пропустил Сятери, не вызвал никакой паники. Мы все ошибаемся. Харри только благодарны, все его поддержали», — цитирует тренера сайт КХЛ.