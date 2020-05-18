Андрей Костицын: «Главное, чтобы был результат и взаимопонимание с партнерами»

Нападающий Андрей Костицын поделился эмоциями после подписания контракта с «Нефтехимиком».

— Было бы неправильно, если сказал, что переходы даются легко. Ведь когда играешь в той или иной команде, там налаживаются контакты с партнерами, персоналом, с болельщиками, привыкаешь к местности.

С другой стороны, где бы, в каком бы клубе не находился, я выполняю свою работу. Главное, чтобы был результат и взаимопонимание с партнерами.

— Что можете сказать о «Нефтехимике», где вам предстоит играть в следующем сезоне?

— Рад быть частью волчьей стаи и надеюсь на яркий сезон и поддержку болельщиков. Никаких справок о «Нефтехимике» я, разумеется, не наводил. Достаточно было то, что хорошо знаком с Вячеславом Буцаевым. Раньше приходилось работать под его руководством.

— Какую задачу ставите перед собой в новой команде?

— Очень приятно, что в «Нефтехимике» играло много моих земляков и все они оставили хороший след в истории клуба. Надеюсь, что и я буду в их числе. Главная моя цель и задача — это помочь клубу стать ещё лучше, чем он был, скажем, вчера. Когда объединяется коллектив, который преследует общие цели, это всегда даст результат.

— Вы в «Нефтехимике» выбрали себе игровой номер 46. Хотелось бы узнать, почему именно 46?

— Я раньше, до отъезда за океан, играл под номером 23. Когда приехал в «Монреаль», там по чистой случайности дали цифру 46. Все почему-то были уверены, что это мой личный выбор, потому что это счастливая символика цифр для меня — 23+23=46. А на самом деле я тогда об этом даже и не задумывался. Но сейчас, спустя годы, уверен, что эта случайность не случайна. Вот и играю под 46-м.