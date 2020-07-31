«Амур» всухую победил «Сибирь» в товарищеском матче
17:28
«Сибирь» и «Амур» провели товарищеский матч. Победу одержала команда из Хабаровска — 3:0.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы: Турбин — 1 (бол., Полунин), 41:36 — 0:1. Горшков — 1 (бол., Голубев), 44:42 — 0:2. Голубев — 1 (Горшков), 48:15 — 0:3.
Вратари: Красиков — Лангхамер.
Судьи: Абдразаков, Абрамов.
31 июля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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