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«Амур» всухую победил «Сибирь» в товарищеском матче

17:28
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«Сибирь» и «Амур» провели товарищеский матч. Победу одержала команда из Хабаровска — 3:0.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Турбин — 1 (бол., Полунин), 41:36 — 0:1. Горшков — 1 (бол., Голубев), 44:42 — 0:2. Голубев — 1 (Горшков), 48:15 — 0:3.

Вратари: Красиков — Лангхамер.

Судьи: Абдразаков, Абрамов.

31 июля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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