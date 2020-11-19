«Амур» в овертайме переиграл «Магнитку» благодаря дублю Гинека Зогорны

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома в овертайме переиграл магнитогорский «Металлург» (2:1). На четвертой минуте матча Гинек Зогорна вывел хозяев вперед, на что на 27-й минуте ответил Андрей Чибисов. В основное время команды не выявили победителя, и на второй минуте овертайма чешский легионер «Амура» принес команде победу.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Г. Зогорна — 2 (Турбин, Лугин), 3:53 — 1:0. Чибисов — 5 (бол., Песонен), 26:48 — 1:1. Г. Зогорна — 3 (бол., Т. Зогорна), 61:01 — 2:1.

Вратари: Лангхамер — Олкинуора.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (7+9+9+2) — 37 (11+18+8+0).

19 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».