«Амур» одолел «Трактор» в домашнем матче
«Амур» принимал «Трактор в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.
В составе команды из Хабаровска отличились Ян Дрозг и Артур Гиздатуллин.
«Амур», набрав 28 очков в 29 матчах, занимает 9-е место в таблице Востока. «Трактор» расположился на 10-й строчке (27 очков в 32 играх).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Дрозг — 1 (Педан), 2:09 — 1:0. Гиздатуллин — 2 ( Ли, Педан), 26:49 — 2:0.
Вратари: Аликин — Проскуряков.
Штраф: 16 — 20.
Броски: 28 (8+12+8) — 28 (11+7+10).
Судьи: Васильев, Сергеев.
14 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 4223 зрителя.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|ЦСКА
|28
|18
|10
|41
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|30
|13
|17
|28
|9
|Трактор
|31
|12
|19
|27
|10
|Амур
|28
|11
|17
|26
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|2 : 0
|14.11
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|14.11
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|14.11
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|14.11
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
Новости