«Амур» одолел «Трактор» в домашнем матче

«Амур» принимал «Трактор в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.

В составе команды из Хабаровска отличились Ян Дрозг и Артур Гиздатуллин.

«Амур», набрав 28 очков в 29 матчах, занимает 9-е место в таблице Востока. «Трактор» расположился на 10-й строчке (27 очков в 32 играх).

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«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Дрозг — 1 (Педан), 2:09 — 1:0. Гиздатуллин — 2 ( Ли, Педан), 26:49 — 2:0.

Вратари: Аликин — Проскуряков.

Штраф: 16 — 20.

Броски: 28 (8+12+8) — 28 (11+7+10).

Судьи: Васильев, Сергеев.

14 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 4223 зрителя.