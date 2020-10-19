«Амур» разгромил «Йокерит», у Полунина и Бутузова по три очка

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Йокерит» — 4:1. По 3 очка (2+1) набрали нападающие хабаровчан Владимир Бутузов и Александр Полунин.

После этой победы «Амур» вышел на девятое место на «Востоке», «Йокерит» же остался пятым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Бутузов — 4 (мен., Голубев, Камалов), 19:25 — 1:0. Полунин — 2 (Бутузов, Т. Зогорна), 22:36 — 2:0. Лехтонен — 7 (бол., Шредер, О`Нилл), 34:58 — 2:1. Полунин — 3 (бол., Васильев, Т. Зогорна), 45:51 — 3:1. Бутузов — 5 (Якупов, Полунин), 54:39 — 4:1.

Вратари: Аликин — Линдбек.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (10+13+9) — 26 (10+14+2).

Судьи: Гамалей, Гофман.

19 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».