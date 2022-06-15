«Амур» подписал контракт с нападающим Перескоковым

«Амур» подписал контракт с одним из лучших нападающих прошедшего чемпионата Словакии, форвардом Вадимом Перескоковым. Соглашение рассчитано на один год.

28-летний хоккеист прошлый сезон провел в элитном чемпионате Словакии, играя за «Кошице», где стал третьим бомбардиром команды с 49 (17+32) очками в 52 матчах при показателе полезности «+15».

В КХЛ Перескоков выступал за ЦСКА, «Куньлунь», «Адмирал» и «Торпедо». Всего на счету форварда в лиге 85 матчей и 13 (4+9) очков.

Также Перескоков играл в СМ-Лиге Финляндии, где за три сезона провел 106 матчей, в которых набрал 66 (33+33) очков.