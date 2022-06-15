Йори Лехтеря попрощался со «Спартаком»

Нападающий Йори Лехтеря попрощался со «Спартаком».

«Спасибо за все всем членам клуба, болельщикам и сообществу «Спартака». Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Эти два года в команде были очень веселыми, в следующем сезоне буду болеть за «Спартак». Спасибо», — написал Лехтеря в комментариях под постом красно-белых в соцсетях об уходе финна.

Сегодня, 15 июня «Спартак» объявил, что 34-летний форвард покинул команду.

Лехтеря играл за красно-белых с 2020 года. В сезоне-2021/22 хоккеист набрал 39 (10+29) очков в 45 играх регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром команды.