Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Яроша

«Авангард» на прошлой неделе объявил о подписании однолетнего контракта со словацким защитником Кристианом Ярошем. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в год.

В сезоне-2021/22 Ярош сыграл в регулярном чемпионате НХЛ за «Нью-Джерси» 11 матчей.

Всего 26-летний хоккеист провел в НХЛ 94 матча, в которых набрал 14 (1+13) очков.