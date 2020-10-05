«Амур» назначил Михаила Переяслова тренером защитников

Новым тренером «Амура» по работе с защитниками станет Михаил Переяслов. Контракт с Александром Юдиным, ранее занимавшим эту должность, расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

«Амур» на данный момент — самая пропускающая команда в лиге, — объяснил решение исполнительный директор «Амура» Евгений Лугин. — При том, что в квалификации наших вратарей сомнений нет. Очевидно, что игра в обороне требует корректировок и свежего профессионального взгляда. Поэтому мы приняли решение произвести замену в тренерском штабе. В ближайших домашних матчах позицию тренера по работе с защитниками займет один из самых надежных игроков обороны в истории хабаровского хоккея — Михаил Переяслов.