«Амур» на выезде обыграл «Адмирал»

«Амур» выиграл у «Адмирала» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Данил Файзуллин, Владислав Ушенин, Денис Голубев и Игорь Руденков.

«Амур» набрал 52 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Адмирала» 54 очка и девятое место.

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Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Файзуллин — 4 (Рассказов, Руденков), 23:32 — 0:1. Вл. Ушенин — 12 (Вяч. Ушенин), 36:08 — 0:2. Голубев — 5, 42:52 — 0:3. Руденков — 12 (Рассказов, Файзуллин), 50:28 — 0:4.

Вратари: Трушков — Аликин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (10+9+5) — 30 (6+13+11).

Судьи: Бирин, Оленин.

3 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».