«Амур» — «Металлург»: видеообзор шестого матча серии Кубка Гагарина

«Металлург» на выезде обыграл «Амур» в овертайме шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.