«Металлург» в овертайме победил «Амур» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
«Металлург» на выезде обыграл «Амур» в овертайме шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.
У гостей голы забивали Архип Неколенко и Игорь Гераськин. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Шевченко.
Шайбу в овертайме забросил Никита Гребенкин.
«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.
После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Неколенко — 1 (Маклюков, Пресс), 5:28 — 0:1. Шевченко — 2 (Слепец, Балдаев), 38:57 — 1:1. Гераськин — 3 (Акользин), 56:37 — 1:2. Бродхерст — 1 (Шевченко, Барулин), 58:04 — 2:2. Гребенкин — 1 (Джонсон), 62:55 — 2:3.
Вратари: Бобков (57:56 — 58:04) — Набоков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (8+11+11+0) — 28 (6+11+9+2).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
11 марта. Хабаровск. Платинум-Арена.
Счет в серии: 2-4
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|11.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ