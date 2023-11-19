«Амур» и «Адмирал» сыграют в специальной форме в честь дерби

«Амур» и «Адмирал» опубликовали фото игровых форм, в которых хоккеисты выйдут в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Встреча пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске и начнется в 10.00 мск.

«Амур» после 31 матча набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 20 очками после 29 игр — на 12-й строчке «Востока».