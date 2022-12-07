Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:22

Шайба Гребенкина в овертайме принесла «Амуру» победу над «Адмиралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Амур» обыграл «Адмирал» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев отличились Станислав Бочаров и Иван Николишин, а у гостей — Рудольф Червены и Александр Горшков.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий хабаровчан Никита Гребенкин.

«Амур» одержал четвертую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 37 матчах. «Адмирал» идет на пятой строчке с 47 очками в 39 встречах, команда из Владивостока потерпела третье поражение кряду.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Бочаров — 5 (Вихарев, Лихачев), 17:34 — 1:0. Горшков — 11 (Чебыкин, Берлев), 23:22 — 1:1. Червены — 9 (бол., Шулак, Криштоф), 27:27 — 1:2. Николишин — 13 (Лихачев, Дубакин), 59:09 — 2:2. Гребенкин — 4 (Бочаров), 62:19 — 3:2.

Вратари: Аликин (58:21 — 59:09) — Серебряков.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 40 (15+12+12+1) — 32 (7+12+11+2).

Судьи: Гамалей, Морозов.

7 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
0
Читайте также
Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Вернувшиеся из украинского плена военные РФ рассказали о пытках
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» обменяла нападающего Корбита в «Адмирал»

Щитов: «Я против сокращения лимита на легионеров в КХЛ. Уровень хоккея станет еще ниже»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 37 24 13 53
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 39 21 18 47
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Амур 37 16 21 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
7.12 12:00
Амур – Адмирал
 3 : 2 ОТ
7.12 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости