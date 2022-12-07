Щитов: «Я против сокращения лимита на легионеров в КХЛ. Уровень хоккея станет еще ниже»
Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал новость о том, что Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.
— Пять легионеров — это было оптимальное количество, и я не вижу смысла сокращать лимит, — цитирует «РБ Спорт» Щитова. — Качественных иностранцев сейчас могут позволить себе только несколько клубов. Почти никто из легионеров не едет в КХЛ, поэтому зачем еще ужесточать? Лично я против такого решения. И так одна молодежь играет, а хоккей у нас становится неинтересным, незрелищным. Уровень опустился, и сейчас станет еще ниже. Было бы лучше, если КХЛ была независимой от ФХР, потому что Федерация проталкивает такие решения. Не вижу в работе, идеях и начинаниях Владислава Третьяка абсолютно ничего хорошего для развития хоккея. Все идет только на ухудшение.
— Третьяк говорит, что места легионеров займут наши талантливые игроки.
— Посмотрите на ХК «Сочи» — молодая команда. Играет на уровне ВХЛ, и то не топ-клубов. И так уже все омолодили, а мастерства у игроков нет. До этого еще Третьяк сократил количество возрастных хоккеистов, сделав первый шаг к убийству хоккея. С нового сезона будут вводить дополнительных лимитчиков, чтобы по блату еще играли. Так что будем деградировать со временем. То, что Третьяк говорит, — это для простых обывателей, которые с хоккеем знакомы понаслышке.
Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|39
|21
|18
|47
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Амур
|37
|16
|21
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|7.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|3 : 2 ОТ
|7.12
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -