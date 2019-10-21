Аликин, Яруллин, Макмиллан и Гончарук — лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов седьмой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Амура», одержавший победы в обоих матчах недели, (одну из них на ноль) и пропустивший лишь одну шайбу.
Лучшим защитником стал Альберт Яруллин из «Ак Барса», вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник казанского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности и во всех набирал очки.
Лучшим нападающим признан Брэндон Макмиллан из рижского «Динамо», вместе с командой одержавший две гостевые победы в трех матчах и набравший 7 (1+6) очков — лучший результат недели.
Лучшим новичком стал нападающий Сергей Гончарук из «Торпедо», одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах. В игре против минского «Динамо» 20-летний нападающий нижегородского клуба набрал 3 (1+2) очка.
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