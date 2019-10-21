Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов седьмой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Амура», одержавший победы в обоих матчах недели, (одну из них на ноль) и пропустивший лишь одну шайбу.

Лучшим защитником стал Альберт Яруллин из «Ак Барса», вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник казанского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности и во всех набирал очки.

Лучшим нападающим признан Брэндон Макмиллан из рижского «Динамо», вместе с командой одержавший две гостевые победы в трех матчах и набравший 7 (1+6) очков — лучший результат недели.

Лучшим новичком стал нападающий Сергей Гончарук из «Торпедо», одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах. В игре против минского «Динамо» 20-летний нападающий нижегородского клуба набрал 3 (1+2) очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков