Алексей Тертышный: "Северсталь" активно начала, "Трактор" где-то опаздывал"

Главный тренер "Трактора" Алексей Тертышный после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (2:4) посетовал, что его команде не хватило сил и эмоций.

– Поздравляю соперника с победой, – приводит официальный сайт череповецкой команды слова Тертышного. – Сегодня была быстрая игра. "Северсталь" активно начала, мы где-то опаздывали и, к сожалению, пропустили две быстрые шайбы. Мы допускали индивидуальные ошибки, которые и привели к голам. Благодаря шайбе в большинстве смогли вернуться в игру.

Во втором периоде после не вынужденных ошибок в средней зоне, соперник хорошо провел контратаки, и счет стал уже 4:1. В третьем периоде ребята все равно старались идти вперед. "Северсталь" очень хорошо играла в обороне, действовала по счету. Ну а нам немножко не хватило сил и эмоций.