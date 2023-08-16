Макеев — об игре с Дацюком: «Просто получаешь истинное удовольствие от хоккея»
Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал об игре с форвардом Павлом Дацюком, который в 2022 году подписал контракт с екатеринбургским клубом.
«Павел Валерьевич в особой рекламе не нуждается. Здесь все понятно — живая легенда! Играть с таким человеком — одно удовольствие. Даже слов не могу подобрать! Просто получаешь истинное удовольствие от хоккея, уже только смотря на него, а еще и играя вместе в одной тройке. Одно удовольствие голы забивать и снабжать его шайбой, чтобы видеть, как он с ней обращается.
Насколько сложно было в первое время привыкнуть к стилю и манере игры Дацюка? Передача от него могла возникнуть хоть откуда, в любой момент, но для этого есть коммуникация. Павел заранее говорил, где нужно находиться, даже под каким углом клюшку поставить, в каком месте открыться. Это все между нами обговаривалось», — приводит пресс-служба КХЛ слова Макеева.
В прошлом сезоне 31-летний нападающий сыграл 26 матчей и набрал 14 очков (9+5) в регулярном чемпионате и плей-офф.
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