Алексей Кудашов: «СКА сыграл более активно, чем в Хельсинки»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал, что помогло его команде обыграть «Йокерит» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Естественно, все игроки держали в памяти прошлую игру, поэтому были заряжены на сегодняшний матч, чтобы взять реванш. Сыграли более активно, чем в Хельсинки. Постарались лишить быстрых, организованных игроков соперника пространства, старались играть активно в давление, в прессинг, больше владеть шайбой — вроде план на игру сработал.

— «Йокерит» в третьем периоде начал давить. Как удалось нейтрализовать этот запал соперника?

— «Йокерит» побежал — понятно, что счет заставлял, но и мы неправильно играли, поэтому взяли тайм-аут и немного подправили игру. Нельзя было давать пространство, позволять разгоняться. Постарались это исправить.

— Все ли в порядке со здоровьем у Кагарлицкого? Он не играл в домашней серии.

— Со здоровьем все нормально. Просто выбрали вот этот состав — они играют, мы пока довольны, — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.

СКА набрал 69 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Йокерита» 65 очков и четвертая позиция.