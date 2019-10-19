Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин в интервью «Известиям» заявил, что команда находится на дне. По его мнению, нужно работать и не оставаться равнодушными.

— О Петерисе Скудре ходят слухи, что он очень жестко ведет себя с хоккеистами, когда не получается игра, и серьезно разносит их за ошибки. Сейчас он паникует?

— Мы просто разбираем ошибки. Жесткость не жесткость — ну а как еще он должен себя вести? Что надо говорить, когда ты делаешь ошибку, которая приводит к голу? Тренер же не может сказать: «Молодец, продолжай в том же духе». Он указывает на эту ошибку и говорит: «Иди, исправляй». Можно обсуждать это сколько угодно. Но у нас результата нет, игры нет, большинства нет. Мы выходим на лед. Значит, мы в этом виноваты. Поэтому надо с этим разбираться, работать, терпеть, перебарывать, переламывать. Только так. Сейчас все любят говорить про «Сент-Луис», который был на дне, а потом выиграл Кубок Стэнли.

— Вы пока еще не упали на дно...

— Да как не упали? А где мы?

— По набранным очкам команда пока еще в зоне плей-офф...

— А по потерянным? Мы в зоне плей-офф только из-за того, что у нас сыграно на 10 матчей больше, чем у остальных. Пройдет время, все сыграют равное количество матчей, и «Трактор» из этой зоны выберется очень легко. Где мы, если не на дне? На самом дне мы уже находимся. Хуже некуда. Худшая атака в лиге, худшее большинство. Как это назвать, если не дно? Поэтому надо выходить, работать, играть. Что-то надо делать. Нельзя оставаться равнодушным.

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