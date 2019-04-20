Алексей Емелин: "Помню, в Балашихе брали Кубок с "Ак Барсом". В этот раз не получилось"

Защитник "Авангарда" Алексей Емелин прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Кубка Гагарина. В пятницу омичи проиграли четвертый матч серии (2:3 ОТ).

– Проигрывать в финале всегда обидно, естественно, присутствует разочарование, – сказал Емелин.

– Показалось, что у "Авангарда" была цель дойти до финала конференции и поэтому команда не могла выходить на лед с мыслью "Все или ничего", как ЦСКА.

– Задачу мы ставили сразу перед плей-офф, хотели добраться до финала и побороться за кубок. В финал вышли, а вот победить не удалось, к сожалению.

– По ходу плей-офф не принято говорить о травмах. Сейчас, когда все кончилось, можете рассказать, есть ли у вас или у ваших партнеров какие-то повреждения?

– Многие играли с травмами, но сейчас нет смысла говорить об этом.

– Что не получилось в этой серии?

– Не получилось забивать. Без голов побеждать трудно.

– Вы присоединились к "Авангарду" на старте регулярке, не пожалели об этом решении?

– Ни в коем случае. Я принял это решение взвешенно, ни о чем не жалею.

– Весь сезон "Авангард" провел не в родном Омске, а в Балашихе. Каково вам было в таких условиях?

– В принципе, на арене всегда была хорошая атмосфера, приходило много болельщиков. Также мы весь сезон чувствовали поддержку фанатов из Омска. Нам показывали видеозаписи, на которых они нас поддерживают, да и мы сами в инстаграме видели эти записи.

– Эта арена, город отчасти стал вторым домом?

– Конечно. Помню, мы здесь еще с Казанью кубок брали, у меня остались хорошие воспоминания. Надеялся, что и в этом году удастся поднять трофей, но…

– Вас не вызывали в сборную в этом году, несмотря на яркую игру. Как прокомментируете?

– Наверное, не ко мне вопрос, а к руководителям сборной.

– Что вам после игры сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли?

– Он сказал, что гордится командой, что был рад провести сезон здесь. Добавил, что сейчас надо хорошо отдохнуть, чтобы начать подготовку к следующему сезону.

– Настроены остаться?

– У меня контракт с "Авангардом", конечно, я настроен.

– Что вам дал год работы с Хартли? Насколько это было интересно?

– Я считаю, каждый тренер и каждый сезон дарит определенный опыт, всегда узнаешь что-то новое. Конкретизировать не готов, сейчас не до этого. (Евгений Белоусов)