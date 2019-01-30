Алексей Бывальцев: "Главное, что СКА выиграл. Готовимся дальше"

Форвард СКА Алексей Бывальцев прокомментировал победу над "Металлургом" в регулярном чемпионате КХЛ (3:1). Армейцы выиграли у "Магнитки" седьмой раз подряд, Бывальцев забросил первую шайбу команды.

– Главное – что команда выиграла, – цитирует официальный сайт СКА Бывальцева. – Готовимся дальше. Впереди "Барыс" – хорошая, сильная команда. Немного отдохнем и будем готовиться.

– Ваш гол вернул СКА в игру. Что не получалось до этого?

– Мало бросали. Вроде бы крутили в зоне, шайба ходила, но бросков не было. Наш штаб после второго периода сказал, что нужно сделать. Так получилось, что мы вышли и сделали.

– Игра в Магнитогорске получилась примерно такой же вязкой, как в Петербурге.

– "Металлург" – сильная команда, Кубок Гагарина тоже брала. Хорошие ребята играют, всегда с ними сложно. Напряженный был матч, удалений у соперника не было, поэтому так сложно было.

– Вы родились в Магнитогорске. Наверняка за вас болел кто-то на трибунах.

– Конечно, родственники пришли, мама, друзья болели. Спасибо им за это огромное. Кто сейчас не в Магнитогорске, тоже смотрел. Я не первый раз здесь играю. Но приятно, что родные смогли прийти и вживую увидеть этот матч.