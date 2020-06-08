Алексей Береглазов: «Хотелось бы играть в неравных составах, но это место еще нужно заслужить»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Береглазов стал новичком «Авангарда» в нынешнем межсезонье.

— У нас такая профессия, что все может произойти внезапно, в любой момент. Так получилось, что «Авангард» вышел с предложением, и мы по обоюдному согласию с клубом совершили эту сделку, — цитирует Береглазова официальный сайт омичей.

— В России ты играл только в Магнитогорске и Орске. Насколько непросто сейчас тебе будет менять город, команду?

— Я думаю, со сбором вещей проблем не возникнет, тем более был опыт переезда в Северную Америку. Здесь Россия, все гораздо легче пройдет. Конечно, есть психологический момент: семья, близкие, родной город. Но считаю, что перемены к лучшему, плюс помогает поддержка семьи и друзей.

— Как оценишь свой прошлый сезон?

— Он получился неоднозначным: произошла смена главного тренера, и в целом результат неудовлетворительный для команды. По себе тоже — плохое начало, потом пришла уверенность. Прямо перед Новым годом получил травму, восстановился — и сезон уже закончился, вылетели в плей-офф. Не знаю, как судить. Конечно, недоволен, как и любой другой игрок, чья команда вылетает в первом раунде. Это неудовлетворительный результат — как индивидуальный, так и командный.

— В какой роли себя видишь в «Авангарде», какие твои сильные стороны как защитника пригодятся команде?

— Буду стараться помочь команде как в обороне, так и в атаке, в созидании. А тренерский штаб, думаю, решит, как меня использовать. Хотелось бы играть в неравных составах, но это место еще нужно заслужить. Поэтому постараюсь максимально помочь «Авангарду».

— Какая у тебя цель на новый сезон?

— Помогать команде выигрывать в каждом матче и побороться за Кубок Гагарина.