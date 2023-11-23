Гусев отреагировал на преодоление отметки в 550 очков в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался об игре с «Торпедо» (3:2) и преодолении отметки в 550 очков в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Интересная, веселая игра, хорошо сыграли, — начал Гусев. — Думаю, болельщикам понравилось. Забили важные голы и выиграли. Хотелось у них выиграть, потому что два раза до этого проиграли.

— Вы набрали два очка и достигли отметки в 550 очков в КХЛ. Насколько для вас это важно?

— Не сказал бы, что сильно важно. Я стараюсь помогать команде и не важно, какая цифра.