Председатель совета директоров «Авангарда»: «Мы продолжим с Хартли работу в будущем как с консультантом»
Александр Крылов, председатель совета директоров «Авангарда», рассказал, планирует ли клуб пригласить экс-главного тренера команды Боба Хартли на открытие арены.
— Планируете пригласить Боба Хартли на открытие арены?
— Конечно, мы планируем пригласить Боба Хартли. В принципе он уже дал согласие. Возможно, мы продолжим с ним работу и в будущем, но с не точки зрения тренера, а с точки зрения консультанта. Человек предан хоккею, обладает огромным количеством навыков, для того чтобы их передавать.
С 2018 года «Авангард» играл в Балашихе из-за сноса старой арены в Омске, состояние которой было признано аварийным.
Открытие новой арены запланировано на 1 октября 2022 года.
4 апреля Хартли покинул пост главного тренера «Авангарда», который занимал с мая 2018 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Гагарина в 2019 году и стала обладателем трофея в 2021 году.
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Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
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